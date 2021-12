Natale e Capodanno, la variante Omicron fa annullare le vacanze a 8 milioni di italiani (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo Demoskopika, il 52% degli italiani avrebbe deciso di mettersi in viaggio per le festività di fine anno, con il 24% che ha già prenotato. Gli indecisi sono il 15%, mentre coloro che sono pronti a fare le valigie sarebbero 18 milioni: 9 su 10 sceglieranno mete nel nostro Paese. Invece 24 milioni di persone hanno scelto di non partire (48%): il 12,4% perché "pur volendo ha timore a viaggiare" e il 16% (8 milioni) ha cancellato la prenotazione dopo l’impennata della nuova variante Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo Demoskopika, il 52% degliavrebbe deciso di mettersi in viaggio per le festività di fine anno, con il 24% che ha già prenotato. Gli indecisi sono il 15%, mentre coloro che sono pronti a fare le valigie sarebbero 18: 9 su 10 sceglieranno mete nel nostro Paese. Invece 24di persone hanno scelto di non partire (48%): il 12,4% perché "pur volendo ha timore a viaggiare" e il 16% (8) ha cancellato la prenotazione dopo l’impennata della nuova

