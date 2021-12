Natale di Pace, grande successo del concerto del “Coro della Città di Pomezia” (Di martedì 21 dicembre 2021) Pomezia. Un sabato sera all’insegna del successo. Si è così concluso con un lunghissimo applauso e una standing ovation del pubblico il concerto del “Coro della Città di Pomezia”, svoltosi sabato sera presso la chiesa di San Benedetto in piazza Indipendenza. Istituito lo scorso gennaio con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la diffusione della cultura musicale. Il Coro ad oggi conta 44 elementi, appartenenti all’associazione Nisi Vox, guidati dal Maestro Roberto Bonfè. Un appuntamento che è entrato a pieno diritto negli eventi più attesi della Città, soprattutto durante le feste natalizie, e che non manca di chiamare a raccolta la cittadinanza riunita per assistervi. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021). Un sabato sera all’insegna del. Si è così concluso con un lunghissimo applauso e una standing ovation del pubblico ildel “di”, svoltosi sabato sera presso la chiesa di San Benedetto in piazza Indipendenza. Istituito lo scorso gennaio con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la diffusionecultura musicale. Ilad oggi conta 44 elementi, appartenenti all’associazione Nisi Vox, guidati dal Maestro Roberto Bonfè. Un appuntamento che è entrato a pieno diritto negli eventi più attesi, soprattutto durante le feste natalizie, e che non manca di chiamare a raccolta la cittadinanza riunita per assistervi. Leggi ...

