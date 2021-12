Natale | Confcommercio | “Il cuore del Vomero ancora al buio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ildelal, per di più con l’approssimarsi delle festività natalizie: siamo perplessi di fronte a tanta incongruenza e mancata sinergia. Dopo due anni difficili per il commercio e per i cittadini, non vedere le luminarie in via Giordano e via Scarlatti per un disguido burocratico lascia basiti: non è quello che si meritano il quartiere, i negozianti, gli abitanti e quanti quotidianamente raggiungono la zona per le sue innumerevoli attrazioni e servizi. Come Coordinamento diArenella chiediamo che si agisca in tempi brevi per restituire dignità al quartiere e illuminare di festa e felicità ilal”. Lo affermano i coordinatori di ...