Natale | Clementoni | Bambini contentissimi | kit ' Regalo sospeso' strumento utile

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "E' un kit che viene donato ai Bambini in situazioni di ospedalizzazione: all'interno ci sono diverse attività e diversi giochi, dal colorare al comporre. C'è un puzzle, ci sono dei libretti da colorare con immagini molto particolari. Ci sono giochi che stimolano l'attenzione del bambino e lo stimolano nella fantasia, nella creatività e anche nella logica". Lo ha detto Pierpaolo Clementoni, direttore Ricerca Avanzata e Area Test di Clementoni, a margine della presentazione dell'iniziativa 'Regalo sospeso', realizzata insieme a Unicef Italia e sostenuta dal Consiglio Regionale del Lazio, con l'obiettivo di consegnare a 2.000 Bambini - ospitati in strutture ospedaliere e in casefamiglia in Italia - speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano ...

