Natale 2021, gli auguri di mons. Ruzza alle diocesi di Civitavecchia e Porto-Santa Rufina (Di martedì 21 dicembre 2021) Civitavecchia – “Auguro a ciascuno di voi che il sorriso del Bambino di Betlemme sia una vera luce nel cammino che percorriamo in questo tempo contraddittorio ed esaltante al tempo stesso”. Il vescovo Gianrico Ruzza scrive alle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina una lettera “in questi giorni di preparazione alla Memoria dell’Incarnazione del Signore Gesù» per «manifestare la mia vicinanza a ciascuno di voi”. Di seguito il testo completo della lettera d’auguri: Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo,in questi giorni di preparazione alla Memoria dell’Incarnazione del Signore Gesù (amo definire così il Natale, per ricordare che Gesù è già venuto nella nostra storia e noi ne facciamo memoria, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021)– “Auguro a ciascuno di voi che il sorriso del Bambino di Betlemme sia una vera luce nel cammino che percorriamo in questo tempo contraddittorio ed esaltante al tempo stesso”. Il vescovo Gianricoscrivedi-Tarquinia euna lettera “in questi giorni di preparazione alla Memoria dell’Incarnazione del Signore Gesù» per «manifestare la mia vicinanza a ciascuno di voi”. Di seguito il testo completo della lettera d’: Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo,in questi giorni di preparazione alla Memoria dell’Incarnazione del Signore Gesù (amo definire così il, per ricordare che Gesù è già venuto nella nostra storia e noi ne facciamo memoria, ...

