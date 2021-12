Napoli vs Spezia: tutte le quote del match (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra Napoli e Spzia c’è la quota di 1.25 data da Goldbet per la vittoria del Napoli. Una somma gol superiore a 2.5 per i partenopei è quotata a 1.80 su Lottomatica. Ecco le quote 1×2 sui possibili esiti finali: Napoli vince @1.25, pareggio Napoli – Spezia @6.00, Spezia vince @11.00. L’under @2.65 e l’over @1.42. I due confronti dello scorso campionato sono gli unici tra Napoli e Spezia in Serie A: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. Il Napoli non pareggia una partita di Serie A contro avversarie liguri dal novembre 2019 (0-0 v Genoa); da allora, otto successi e due sconfitte, in un parziale in cui i partenopei hanno realizzato ben 28 reti (2.8 di media a ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) Trae Spzia c’è la quota di 1.25 data da Goldbet per la vittoria del. Una somma gol superiore a 2.5 per i partenopei è quotata a 1.80 su Lottomatica. Ecco le1×2 sui possibili esiti finali:vince @1.25, pareggio@6.00,vince @11.00. L’under @2.65 e l’over @1.42. I due confronti dello scorso campionato sono gli unici train Serie A: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. Ilnon pareggia una partita di Serie A contro avversarie liguri dal novembre 2019 (0-0 v Genoa); da allora, otto successi e due sconfitte, in un parziale in cui i partenopei hanno realizzato ben 28 reti (2.8 di media a ...

calabrone37 : @Alex_Cavasinni 'inter'-Spezia, Tiago Motta a Milano contro l'inter, fa un ampio turnover eporta in panchina i muig… - LBuconi : Consigli #fantacalcio 19esima giornata #SerieA: - #Terracciano (#Verona-#Fiorentina). - #Mancini (#Roma-#Sampdoria)… - MondoNapoli : Napoli-Spezia, la probabile formazione di Thiago Motta: torna Kovalenko, out Nzola - - FrancescoRoma78 : Serve ultimo step prima delle feste. Testa e cuore oltre lo #Spezia, il prossimo avversario da NON sottovalutare ma… - sa1yan___ : RT @Sistecilo: @FrancescoOrdine serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 43 punti; Atalanta, Napoli 39; Milan 37; R… -