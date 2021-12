Napoli | ultras armati contro le Forze dell’Ordine | scattano le sanzioni

Advertising

LALAZIOMIA : Napoli-Lazio: 7 Daspo agli ultras napoletani che attaccarono la polizia che scortava i laziali ... - SimoneGuadagnoo : La Questura ha emesso sette DASPO da tre ad otto anni, per alcuni membri dei gruppi ultras che, prima di #Napoli-La… - napolista : #NapoliLazio: 7 Daspo agli ultras napoletani che attaccarono la polizia che scortava i laziali con bastoni chiodati… - cn1926it : Ultras #Napoli, la questura emette 13 Daspo per punire diverse infrazioni - LALAZIOMIA : Calcio, scontri tra polizia e ultras prima di Napoli-Lazio: 7 Daspo - Askanews -

... per periodi da tre a otto anni, nei confronti di 7 napoletani appartenenti a gruppi di tifosi "" che, poco prima dell'incontro di calcio- Lazio disputato lo scorso 28 novembre presso ......sportive) per periodo da 3 a 8 anni sono stati adottati dal questore dinei confronti di 7 persone 'appartenenti a gruppi di tifosi '' che, poco prima dell'incontro di calcio- ...Il comunicato della Questura. Altri 6 Daspo per Napoli-Torino. 13 sanzioni per possesso di stupefacenti in Napoli-Atalanta, Napoli-Leicester e Napoli-Empoli ...La Questura di Napoli ha reso ufficiali alcuni sanzioni relativi alla gara disputata al Stadio Maradona lo scorso ottobre tra Napoli e Torino.