Napoli | tutti negativi i tamponi effettuati dopo la positività di Insigne

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 dicembre 2021) Buone notizie per ildi Spalletti: sono risultatisul gruppo squadraladiBuone notizie per ildi Spallettiladi. Sono risultatisul gruppo squadra.al Covid-19 idal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alladi Lorenzo. #ForzaSempre pic.twitter.com/8rnMcnFL4q — Official SSC...