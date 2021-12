Napoli, tutti negativi i tamponi dopo la positività di Insigne (Di martedì 21 dicembre 2021) tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positività di Lorenzo Insigne. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8rnMcnFL4q — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 21, 2021 Questa la comunicazione ufficiale del Napoli. Sospiro di sollievo per Spalletti: dopo la positività di Insigne non ci sono – almeno per il momento – nuovi casi di Covid nel gruppo squadra. I tamponi erano stati richiesti direttamente dall’ASL. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021)al Covid-19 ieffettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alladi Lorenzo. #ForzaSempre pic.twitter.com/8rnMcnFL4q — Official SSC(@ssc) December 21, 2021 Questa la comunicazione ufficiale del. Sospiro di sollievo per Spalletti:ladinon ci sono – almeno per il momento – nuovi casi di Covid nel gruppo squadra. Ierano stati richiesti direttamente dall’ASL. L'articolo ilsta.

