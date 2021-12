Napoli, tegola Insigne: è positivo al Covid-19 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Napoli non potrà contare su Lorenzo Insigne nella partita della 19esima giornata del campionato di Serie A contro lo Spezia, l’attaccante è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore era comunque reduce da un infortunio. Questa la nota del Napoli: “in seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Si chiude l’anno calcistico di Insigne, l’attaccante del Napoli tornerà in campo nel 2022. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilnon potrà contare su Lorenzonella partita della 19esima giornata del campionato di Serie A contro lo Spezia, l’attaccante è risultatoal-19. Il calciatore era comunque reduce da un infortunio. Questa la nota del: “in seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al-19 di Lorenzo. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Si chiude l’anno calcistico di, l’attaccante deltornerà in campo nel 2022. L'articolo CalcioWeb.

