Napoli-Spezia | Spalletti in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di martedì 21 dicembre 2021) Grande attesa per ladi Lucianoalla vigilia di, match della diciannovesima e ultima giornata del girone di andi campionato. La Serie A è al giro di boa e i partenopei vogliono chiudere con i tre punti per non perdere terreno rispetto all’Inter e confermarsi dopo il successo sul Milan. Ladiè in programma alle 14.30 di martedì 21 dicembre e potrà essere seguita su Radio Kiss Kiss oltre che su Sky e Dazn. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e una diretta testuale. SEGUI IL LIVE DELLASportFace.

Mercoledì iltornerà in campo per affrontare loal Maradona e probabilmente mister Spalletti gli darà spazio visto che il belga ha collezionato sinora appena 12 presenze realizzando 5 ...Commenta per primo Luigi Lauro, agente dell'attaccante delloDaniele Verde , è intervenuto ai microfoni durante ' Calcio24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV: 'Losta cercando di trovare la sua identità. Thiago Motta ha cambiato molto, in questo momento stanno cercando di trovare l'assetto ...Data, orario e come vedere in tv e streaming la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Spezia di Serie A ...La diretta live della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Spezia, match della diciannovesima giornata di Serie A ...