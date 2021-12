Napoli-Spezia | rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti VIDEO

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ilcon le parole indialla vigilia di, sfida valevole per la diciannovesima giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico toscano ha toccato vari temi, dal possibile rinvio della Coppa d’Africa alle polemiche relative al gol annullato a Kessie. In alto ilintegrale della sua. SportFace.

La gara con loper ilparte dal forfeit di Lorenzo Insigne, positivo al Covid. 'E' sempre un dispiacere non avere elementi di quel livello a disposizione. Sperando che migliori la situazione per tutti ......Cagliari CLASSIFICA SERIE A Inter 43, Milan 39 Atalanta 37 Roma, Fiorentina, Juventus 31 Lazio 28 Empoli 27 Torino 25 Sassuolo, Bologna 24 Verona 23 Udinese 20 Sampdoria 19 Venezia 17...Insigne positivo al covid. Il risultato è arrivato dopo il tampone molecolare effettuato in mattinata. Il calciatore è in quarantena presso il proprio domicilio. A comunicarlo è stata,la stessa societ ...E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha parlato alla vigilia del match contro lo Spezia ...