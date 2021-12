Napoli-Spezia: probabili formazioni e in tv (Di martedì 21 dicembre 2021) Per la diciannovesima giornata Serie A 2021/22, si gioca, mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 20.45, allo stadio Maradona, il match Napoli-Spezia. I partenopei si presentano con il morale alle stelle dopo aver battuto il Milan a domicilio agganciando proprio i rossoneri al secondo posto in classifica. I liguri, invece, sono reduci dal deludente pareggio casalingo contro l’Empoli che ha cambiato poco in termini di classifica che li vede sempre al 13esimo posto. Napoli-Spezia: come scenderanno in campo le due squadre? Spalletti dovrà rinunciare ad Insigne, positivo al Covid, che potrebbe essere sostituito da Lozano a completare il reparto con Zielinsky ed Elmas, in appoggio a Mertens, unica punta. A centrocampo, Anguissa e Demme, mentre in dofesa, a guardia di Ospina, ci saranno Malcuit, rrhmani, Juan Jesus e Di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) Per la diciannovesima giornata Serie A 2021/22, si gioca, mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 20.45, allo stadio Maradona, il match. I partenopei si presentano con il morale alle stelle dopo aver battuto il Milan a domicilio agganciando proprio i rossoneri al secondo posto in classifica. I liguri, invece, sono reduci dal deludente pareggio casalingo contro l’Empoli che ha cambiato poco in termini di classifica che li vede sempre al 13esimo posto.: come scenderanno in campo le due squadre? Spalletti dovrà rinunciare ad Insigne, positivo al Covid, che potrebbe essere sostituito da Lozano a completare il reparto con Zielinsky ed Elmas, in appoggio a Mertens, unica punta. A centrocampo, Anguissa e Demme, mentre in dofesa, a guardia di Ospina, ci saranno Malcuit, rrhmani, Juan Jesus e Di ...

