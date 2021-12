Napoli-Spezia: dubbi di formazione, ballottaggio Mertens-Petagna. Sperano Insigne e Mario Rui (Di martedì 21 dicembre 2021) La formazione del Napoli con lo Spezia ha almeno di tre ballottaggi: Mertens-Petagna, Lozano-Politano, Demme-Lobotka. Sono questi i principali dubbi di Luciano Spalletti che dopo la vittoria con il Milan vuole chiudere agguantando altri tre punti con lo Spezia. Il Napoli ha perso le ultime due partite giocate allo stadio Maradona, un trend da invertire immediatamente. Napoli: la probabile formazione con lo Spezia Spalletti per la sfida con lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona ha dubbi di formazione da sciogliere. Si parte con gli indisponibili: bisognerà valutare le condizioni di Mario Rui e Insigne. I due ieri ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladelcon loha almeno di tre ballottaggi:, Lozano-Politano, Demme-Lobotka. Sono questi i principalidi Luciano Spalletti che dopo la vittoria con il Milan vuole chiudere agguantando altri tre punti con lo. Ilha perso le ultime due partite giocate allo stadio Maradona, un trend da invertire immediatamente.: la probabilecon loSpalletti per la sfida con loallo stadio Diego Armando Maradona hadida sciogliere. Si parte con gli indisponibili: bisognerà valutare le condizioni diRui e. I due ieri ...

