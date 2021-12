(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoal Covid-19 ieffettuati dai giocatori della positività di. Imolecolari erano stati fatti in mattinata dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positività del capitano. Tutta la squadra, senza, e gli infortunati “storici” Oshimen e Koulibaly è quindi a disposizione di Spalletti per il match di domani sera contro lo Spezia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, sospiro di sollievo: tutti negativi i #Tamponi dopo il contagio di #Insigne ** - sportli26181512 : Napoli, sospiro di sollievo: dopo Insigne tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra: Sospiro di solliev… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: Napoli, sospiro di sollievo: dopo Insigne tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra - cmdotcom : Napoli, sospiro di sollievo: dopo Insigne tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra… - MondoNapoli : UFFICIALE - Sospiro di sollievo per il Napoli: tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra! -… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sospiro

Calciomercato.com

Commenta per primodi sollievo in casa. Sono tutti negativi i tamponi effettuati ai componenti del gruppo squadra, dopo quello invece risultato positivo per Lorenzo Insigne . Il resto della squadra, che ...Milan in ambasce,che stringe i denti e si salva come può, Mou Mou che travolge il Gasp, la ... Il golpe è avvenuto, con successo e con un grossodi sollievo per tutto il mondo della ...Lo annuncia il club con una nota ufficiale. I tamponi molecolari erano stati richiesti dall'ASL in seguito alla positività di Insigne ...Il mediano italo-brasiliano aveva saltato l'ultima partita dei Blues per un sospetta positività, smentita poi dall'ultimo test fatto ...