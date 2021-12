Napoli | sacerdote rifiuta di celebrare la Messa di Natale in latino I fedeli | «Ricorreremo al Papa»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Niente piùdicelebrata in, come da oltre venti anni sono abituati ad ascoltare idella chiesa di San Ferdinando di Palazzo, a. Don Lino Silvestri, ilnella cui “giurisdizione” rientra la chiesa, di piazza Trieste e Trento, ha infatti comunicato che non intende piùil rito. Così: punto e basta. A nulla sono valse finora le proteste deilegati alla celebrazione in, tra i quali figurano esponenti di antiche famiglie napoletane, docenti universitari, studenti ed imprenditori. Eppure uno spiraglio sembrava essersi aperto dopo che una loro lettera era arrivata sulla scrivania di monsignor Battaglia, arcivescovo di. Il rito in...

Il 17 gennaio la direttrice Nadia Righi presenterà il capolavoro di Tiziano a sacerdoti, religiosi e diaconi di Milano città. Iscrizioni entro l'11 gennaio ...