Napoli | riattivata la Ztl di Chiaia Era stata sospesa per la chiusura della Galleria della Vittoria

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’Amministrazione comunale diha riattivato la Ztl “Morelli, Filangieri, Mille” nel quartiere, che comprende tra le altre via Morelli, piazza dei Martiri, via Filangieri e via dei Mille. La Ztl eralo scorso 9 dicembre “vista la persistentein quel periodo”, riaperta due giorni fa. Con un’ordinanza èdisposta la riattivazioneZtl a partire da venerdì 24 dicembre e fino al 6 gennaio 2022, il sabato, la domenica, i giorni festivi e i prefestivi, dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli riattivata

Comune di: ecco il piano Ztl per Natale Per quanto riguarda Ztl e aree pedonali , al Centro ... Dall'8 dicembre al 6 gennaio, saràla Ztl dei baretti di Chiaia 'Morelli, Filangieri, ...... quarti in classifica, salgono a 25 punti agganciando l'Inter, che domani ospiterà il, ... "Mi auguro che rientrino presto anche Hateboer, cui vala funzionalità del piede, e Gosens, ...L’Amministrazione comunale di Napoli ha riattivato la Ztl “Morelli, Filangieri, Mille” nel quartiere Chiaia, che comprende tra le altre via Morelli, piazza dei Martiri, via Filangieri e via dei Mille.C'è anche chi come Andrea, appena si accorge che il tunnel "maledetto" è stato riaperto, si fa il segno della croce. "È un miracolo", grida in sella alla sua moto prima di imboccare la Galleria Vittor ...