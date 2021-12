Napoli, Osimhen si “convoca” per la Coppa d’Africa (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, attualmente infortunato, si dice disponibile a partecipare alla Coppa d’Africa, a gennaio, “se farò parte dei giocatori scelti per rappresentare la Nigeria“. Lo scrive il calciatore su Twitter. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’attaccante delVictor, attualmente infortunato, si dice disponibile a partecipare alla, a gennaio, “se farò parte dei giocatori scelti per rappresentare la Nigeria“. Lo scrive il calciatore su Twitter. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

