Napoli | Osimhen si allena con la maschera protettiva – FOTO

Victor Osimhen si allena con la maschera protettiva dopo il pauroso scontro con Milan Skriniar nell'ultimo Inter-Napoli Da Castel Volturno, intanto, arrivano buone notizie per il Napoli e per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, infatti, ha ricevuto la maschera protettiva dopo l'operazione chirurgica per le lesioni riportate nello scontro di gioco con Skriniar nel match del 21 novembre contro l'Inter e può tornare a muoversi in campo con sicurezza. Il dottor Ruggiero ha guidato un team di professionisti nella realizzazione di questo prototipo. Nell'equipe, infatti, erano presenti anche l'ingegnere Ruggiero, il dottore Bruno Carrubba e il professor Tartaro sotto la supervisione del dottor Canonico.

