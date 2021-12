Napoli, Osimhen annuncia: “Sarò disponibile per la Coppa d’Africa 2022” (Di martedì 21 dicembre 2021) L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, fermo da quasi un mese a causa di un trauma facciale, sta lavorando duro per rientrare il prima possibile. Nelle ultime ore il nigeriano, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha annunciato la sua presenza alla prossima Coppa d’Africa in partenza a gennaio 2022: “Sarò disponibile per la Coppa d’Africa, a meno che io non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria”. I will be available for AFCONunless if am not among the players picked to represent NIGERIA. — victor Osimhen (@victorOsimhen9) December 21, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) L’attaccante del, Victor, fermo da quasi un mese a causa di un trauma facciale, sta lavorando duro per rientrare il prima possibile. Nelle ultime ore il nigeriano, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, hato la sua presenza alla prossimain partenza a gennaio: “per la, a meno che io non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria”. I will be available for AFCONunless if am not among the players picked to represent NIGERIA. — victor(@victor9) December 21, 2021 SportFace.

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | In un tweet, #Osimhen annuncia la sua disponibilità per giocare la prossima Coppa d'Africa con la Nig… - capuanogio : ?? Su #Repubblica l’intervista a #Liguori, ex giovane del #Napoli mandato al #Lille nell’operazione #Osimhen: “Trat… - sportmediaset : Parla uno dei giocatori inseriti nell'affare #Osimhen: 'Usato dal #Napoli per una plusvalenza, mai stato a Lille'.… - sportface2016 : #Napoli, #Osimhen annuncia: 'Sarò disponibile per la Coppa d'Africa 2022' - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: #Napoli, #Osimhen: 'Disponibile per la Coppa d'Africa'. #Spalletti: 'Spero nel buon senso' #SkySport -