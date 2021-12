(Di martedì 21 dicembre 2021)(ITALPRESS) –al coronavirus. A comunicarlo è il. Stamane la società aveva già fatto sapere che il giocatore, “in seguito a dei leggeri sintomi influenzali”, non si era allenato e si era sottoposto a un tampone antigenico “con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare”. Dal quale “è emersa la positività al-19 di. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio.(ITALPRESS).

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI LORENZO INSIGNE POSITIVO AL COVID-19 'Il calciatore osserverà il periodo di isolamento' #SkySport… - blogsicilia : #notizie #sicilia Napoli, Lorenzo Insigne positivo al Covid - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Napoli, Lorenzo Insigne positivo al Covid - - Paolosantagata5 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAPOLI LORENZO INSIGNE POSITIVO AL COVID-19 'Il calciatore osserverà il periodo di isolamento' #SkySport #SkySerieA… - MasterblogBo : NAPOLI (ITALPRESS) – Lorenzo Insigne positivo al coronavirus. A comunicarlo è il Napoli. Stamane la società aveva g… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lorenzo

Con Tweet ilconferma la positivita' al Covid del capitanoInsigne, dopo il tampone con esito dubbio effettuato nelle prime ore del mattino. Quello molecolare, invece, ha fermato ...Insigne positivo al coronavirus. A comunicarlo è il. Stamane la società aveva già fatto sapere che il giocatore, "in seguito a dei leggeri sintomi influenzali", non si era allenato e si ...Partiamo da Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e uomo che, al momento, suscita più dubbi in merito alla sua positività. Arriva infatti un tampone dubbio a gettare paura in quel del Diego Armando ...Aumentano i contagi in Serie A. Gli ultimi due calciatori risultati positivi al tampone molecolare sono Ciro Immobile e Lorenzo Insigne: come stanno i giocatori di Lazio e Napoli ...