Napoli-Lazio | emessi 7 Daspo per gli scontri ultras-polizia

(Di martedì 21 dicembre 2021)setteper i tifosi napoletani coinvolti negliprima di, partita svoltasi lo scorso 28 novembre allo stadio Diego Armando Maradona. Il questore diha adottatoper periodi da tre a otto anni per i sette appartenenti ai gruppipartenopei che hanno attaccato con volti coperti e armati di bastoni e mazze chiodate le forze dell’ordine piazzate a protezione dei mezzi di tifosi laziali in arrivo. Altri 3di un anno sono stati assegnati ai responsabili dello scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore nell’incontro-Torino dello scorso 17 ottobre. Ulteriori 3, della durata di 2 anni, sono stati ...

Ilsi prepara all'obbligo delle mascherine all'aperto dappertutto e non solo nei luoghi ... A, il neosindaco Gaetano Manfredi ha firmato ormai un mese fa l'ordinanza per che regolamenta il ...... per periodi da tre a otto anni, nei confronti di 7 napoletani appartenenti a gruppi di tifosi ultras che, poco prima dell'incontro di calciodisputato lo scorso 28 novembre presso lo ...Il Milan vive un pessimo momento: punti e primo posto smarriti per strada. La squadra di Pioli ci ha abituati a questi ...Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), per periodi da tre a otto anni, nei confronti di 7 napoletani appartenenti a gruppi ...