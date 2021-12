Napoli, Insigne risultato positivo al Covid: niente Spezia (Di martedì 21 dicembre 2021) Napoli - Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara alla sfida di mercoledì contro lo Spezia (ore 20:45) senza Lorenzo Insigne . La società infatti ha comunicato ufficialmente che: " In seguito al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 dicembre 2021)- Ildi Luciano Spalletti si prepara alla sfida di mercoledì contro lo(ore 20:45) senza Lorenzo. La società infatti ha comunicato ufficialmente che: " In seguito al ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI LORENZO INSIGNE POSITIVO AL COVID-19 'Il calciatore osserverà il periodo di isolamento' #SkySport… - capuanogio : #Insigne positivo al #Covid, il resto della squadra del #Napoli sottoposto a un giro di tamponi molecolari su ordin… - cmdotcom : #Napoli, UFFICIALE: rischio covid per #Insigne. Ha sintomi, non si è allenato e aspetta l'esito di un nuovo tampone… - blogsicilia : #notizie #sicilia Napoli, Lorenzo Insigne positivo al Covid - - Cosimomarinell2 : RT @_ThousandN: De Laurentiis e De Luca stanno preparando il terreno per il rinvio di Juve-Napoli per la positività del cugino di secondo g… -