Napoli | incendio nella Villa Comunale | distrutti alcuni alberi secolari | Video

Un grosso incendio è scoppiato ieri sera intorno alle 20 all'interno della Villa Comunale di Napoli che ha distrutto completamente almeno sei palme che risalgono a metà dell'Ottocento. Immediato l'intervento della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco che sono riusciti rapidamente a ridurre i danni dell'incendio. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili del rogo sarebbero un gruppo di ragazzi che stavano facendo partire fuochi d'artificio proprio in quella zona.

