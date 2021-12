Napoli | condannato all' ergastolo l' uomo che ordinò l' assassinio di Mamma Coraggio

(Di martedì 21 dicembre 2021) Matilde Sorrentino venne assassinata con quattro colpi di pistola per avere lacerato il velo di omertà sugli abusi sessuali perpetrati ai danni di alcuni minori, tra cui il figlio. La Corte d'Assise dihaall'ed all'isolamento diurno per un anno Francesco Tamarisco, ritenuto il mandante dell'omicidio

Ad eseguire materialmente l'omicidio di Matilde Sorrentino sarebbe stato Alfredo Gallo, anche luiin via definitiva all'ergastolo il 24 Maggio del 2005. L a testimonianza del figlio di ...Lo aveva notato per l'auto nuova e costosa - una Lamborghini - senza sapere che fosse un calciatore del. Finisce in cella il 44enne C. D. P. con precedenti specifici: era statoper ...Matilde Sorrentino venne assassinata con quattro colpi di pistola per avere lacerato il velo di omertà sugli abusi sessuali perpetrati ai danni di alcuni minori, tra cui il figlio. La Corte d'Assise d ...Condannato Francesco Tamarisco. La vittima aveva denunciato le violenze sessuali subite dal figlio e da altri bambini a opera di una rete di pedofili ...