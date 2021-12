Nainggolan: «Sono sempre stato un esempio sul campo» (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ex centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, è stato intervistato da Voetbalmagazine. Queste le sue parole Nainggolan intervistato da Voetbalmagazine. Ecco le parole del centrocampista ex Inter: IMMAGINE FUORI DAL campo – «Se mi dà fastidio che la mia immagine fuori influenzi l’allenatore? Sì, perché il calcio è un hobby. Una cosa che faccio con tutto il cuore, ma è anche il mio lavoro. Se qualcuno va a lavorare domani ed esce con gli amici la sera, il suo capo lo biasimerà se fa bene il suo lavoro? Il calcio non è diverso. Se voglio uscire, esco. Se voglio andare in un ristorante, lo faccio. Sta a me capire se il mio corpo può sopportarlo o no». esempio IN campo – «Tutti dicono che abbiamo un ruolo esemplare. Sono un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ex centrocampista dell’Inter, Radja, èintervida Voetbalmagazine. Queste le sue paroleintervida Voetbalmagazine. Ecco le parole del centrocampista ex Inter: IMMAGINE FUORI DAL– «Se mi dà fastidio che la mia immagine fuori influenzi l’allenatore? Sì, perché il calcio è un hobby. Una cosa che faccio con tutto il cuore, ma è anche il mio lavoro. Se qualcuno va a lavorare domani ed esce con gli amici la sera, il suo capo lo biasimerà se fa bene il suo lavoro? Il calcio non è diverso. Se voglio uscire, esco. Se voglio andare in un ristorante, lo faccio. Sta a me capire se il mio corpo può sopportarlo o no».IN– «Tutti dicono che abbiamo un ruolo esemplare.un ...

