Nadal | ritorno da incubo E' positivo | nuovo stop

(Di martedì 21 dicembre 2021) "Ciao a tutti. Volevo annunciarvi che al mioa casa dopo aver disputato il torneo di Abu Dhabi, sono risultatoal Covid in base al test che mi è stato fatto all'arrivo in Spagna". Lo ...

...che al mioa casa dopo aver disputato il torneo di Abu Dhabi, sono risultato positivo al Covid in base al test che mi è stato fatto all'arrivo in Spagna". Lo ha annunciato Rafasu ...Ben diversa la situazione di Roger Federer e Rafael, entrambi alle prese con alcuni guai ... Dida Abu Dhabi, il 35enne maiorchino ha scoperto di aver contratto il Coronavirus. In una ...Nadal era tornato alle gare venerdì dopo 4 mesi di stop per l’infortunio al piede, e aveva perso in due set da Andy Murray. Ora un altro stop, che rischia di pregiudicare il suo cammino verso gli Aust ...Rafael Nadal è risultato positivo al Covid-19. Il tennista ha annunciato di aver contratto il virus di ritorno da Abu Dhabi, dove ha giocato l'ultimo torneo. Al momento lo spagnolo ...