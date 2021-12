Musica in lutto, il cantante stroncato dal cancro. Il dolore della famiglia e dei fan: “Addio, genio” (Di martedì 21 dicembre 2021) Musica in lutto. Il cantante, compositore e pioniere del genere hip hip è morto all’età di 55 anni dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un tumore al colon. La notizia è stata confermata dalla famiglia e sui social sono stati tanti gli artisti a rendergli omaggio. La notizia è stata conferma dal figlio dell’artista, T.Shaun Fequiere, con un post sul suo profilo Instagram: “Voglio solo sentirti di nuovo, un altro abbraccio, un altro bacio imbarazzante” ha scritto il ragazzo, che ha seguito le orme del padre. Shaun Shiller Fequiere era conosciuto con il suo nome d’arte, Kangol Kid, e nella sua lunga carriera è stato rapper, produttore, compositore, break dancer e presentatore . Kangol era noto soprattutto per essere stato uno dei membri della vecchia scuola hip hop con il gruppo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)in. Il, compositore e pioniere del genere hip hip è morto all’età di 55 anni dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un tumore al colon. La notizia è stata confermata dallae sui social sono stati tanti gli artisti a rendergli omaggio. La notizia è stata conferma dal figlio dell’artista, T.Shaun Fequiere, con un post sul suo profilo Instagram: “Voglio solo sentirti di nuovo, un altro abbraccio, un altro bacio imbarazzante” ha scritto il ragazzo, che ha seguito le orme del padre. Shaun Shiller Fequiere era conosciuto con il suo nome d’arte, Kangol Kid, e nella sua lunga carriera è stato rapper, produttore, compositore, break dancer e presentatore . Kangol era noto soprattutto per essere stato uno dei membrivecchia scuola hip hop con il gruppo ...

