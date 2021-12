Musica in lutto, addio Claudio. Con la sua musica ha fatto ballare tutti: “Ci mancherai” (Di martedì 21 dicembre 2021) musica in lutto per la morte di Simonetti dj, all’anagrafe Claudio Rubinato, scomparso domenica 19 dicembre a causa di un malore. Il 48enne era di Rottanova, nel comune di Cavarzere, in provincia di Venezia, Veneto, era separato e aveva un figlio di 18 anni. Come ricostruiscono i quotidiani locali, pare che domenica 19 dicembre sia stato colpito da un’embolia polmonare. Immediata la chiamata al 118. Arrivati sul posto, gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La scorsa settimana era stato ospite di un locale e aveva fatto ballare sulle note della sua musica. Dj, animatore, e conduttore radiofonico, Claudio Rubinato era molto conosciuto nel basso Polesine e nella bassa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)inper la morte di Simonetti dj, all’anagrafeRubinato, scomparso domenica 19 dicembre a causa di un malore. Il 48enne era di Rottanova, nel comune di Cavarzere, in provincia di Venezia, Veneto, era separato e aveva un figlio di 18 anni. Come ricostruiscono i quotidiani locali, pare che domenica 19 dicembre sia stato colpito da un’embolia polmonare. Immediata la chiamata al 118. Arrivati sul posto, gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La scorsa settimana era stato ospite di un locale e avevasulle note della sua. Dj, animatore, e conduttore radiofonico,Rubinato era molto conosciuto nel basso Polesine e nella bassa ...

