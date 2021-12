Muoiono di Covid padre, madre e figlia non vaccinati (Di martedì 21 dicembre 2021) Un'intera famiglia di non vaccinati, padre, madre e figlia, è morta di Covid, nel giro di quattro giorni. La famiglia era residente sulla montagna pistoiese, nel Comune di San Marcello Piteglio. Da quanto emerso, tutti e tre erano anche Testimoni di Geova. Venerdì 17 dicembre sono deceduti il padre, 86enne, e la figlia 53enne. Lunedì, è stata la volta della madre di 80 anni. Il sindaco di San Marcello-Piteglio, Luca Marmo, ha espresso le condoglianze a nome di tutta la comunità: "ci stringiamo attorno ai familiari. Voglio esprimere il dolore di noi tutti affinchè si sentano meno soli in un momento così duro da affrontare". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021) Un'intera famiglia di non, è morta di, nel giro di quattro giorni. La famiglia era residente sulla montagna pistoiese, nel Comune di San Marcello Piteglio. Da quanto emerso, tutti e tre erano anche Testimoni di Geova. Venerdì 17 dicembre sono deceduti il, 86enne, e la53enne. Lunedì, è stata la volta delladi 80 anni. Il sindaco di San Marcello-Piteglio, Luca Marmo, ha espresso le condoglianze a nome di tutta la comunità: "ci stringiamo attorno ai familiari. Voglio esprimere il dolore di noi tutti affinchè si sentano meno soli in un momento così duro da affrontare".

Advertising

fattoquotidiano : Padre e figlia muoiono a un’ora di distanza per Covid. Anche la madre non ce l’ha fatta: tutta la famiglia non era… - SanctionsK : RT @boni_castellane: Ma quindi i non vaccinati che contagiano i vaccinati, che sono la causa delle varianti e del fatto che il Covid non fi… - EnricoCEngelma1 : RT @boni_castellane: Ma quindi i non vaccinati che contagiano i vaccinati, che sono la causa delle varianti e del fatto che il Covid non fi… - otbstan_ : RT @callmelottiee: sempre a rompere il cazzo, è stato annullato per covid razza di trogloditi, riprendetevi, non fa il concerto perché le p… - Marti_Larry_ : RT @callmelottiee: sempre a rompere il cazzo, è stato annullato per covid razza di trogloditi, riprendetevi, non fa il concerto perché le p… -