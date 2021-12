Moviola Juventus Cagliari | l’episodio chiave del match

(Di martedì 21 dicembre 2021)arbitraledelvalido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Dionisi.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiCagliari 0 - 0...... in seconda posizione troviamo il Torino con 24 quindi il Cagliari con 22,e Genoa 21. La ... Al 10 episodio dacon il rosso diretto a Sakho , punito un intervento su Daka. Incredulo il ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Moviola Juve Cagliari: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la diciannovesima giornata di Serie A È Federico Dionisi della sezi ...È Dionisi l'arbitro del match tra Juventus e Cagliari, l'ultimo del 2021 per entrambe le squadre. Ad affiancarlo nella direzione della gara all ...