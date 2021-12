MotoGP, Alex Marquez: “Senza mio fratello la Honda ha perso la strada” (Di martedì 21 dicembre 2021) In cerca di una soluzione. La Honda prova a rimettere insieme ai cocci dopo un paio di stagioni complicate in MotoGP. La Casa di Tokyo ha dovuto fare i conti con i successi altrui (Suzuki e Yamaha) e con l’ascesa di una Ducati che in vista del 2022 fa davvero paura. Che cosa è mancato? La risposta è semplice: Marc Marquez. E’ dimostrato chiaramente che l’asSenza dello spagnolo per tutto il 2020 abbia pesato non poco e il 2021 l’ha confermato. Non è un caso che i tre successi stagionali della Honda nella top-class siano stati quelli di Marc al Sachsenring (Germania), ad Austin (Stati Uniti) e a Misano. Da questo punto di vista, si è evidenziato come la Honda, visto il crash dell’asso nativo di Cervera, abbia seguito un percorso di sviluppo non adeguato. Una rivelazione che ha base di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) In cerca di una soluzione. Laprova a rimettere insieme ai cocci dopo un paio di stagioni complicate in. La Casa di Tokyo ha dovuto fare i conti con i successi altrui (Suzuki e Yamaha) e con l’ascesa di una Ducati che in vista del 2022 fa davvero paura. Che cosa è mancato? La risposta è semplice: Marc. E’ dimostrato chiaramente che l’asdello spagnolo per tutto il 2020 abbia pesato non poco e il 2021 l’ha confermato. Non è un caso che i tre successi stagionali dellanella top-class siano stati quelli di Marc al Sachsenring (Germania), ad Austin (Stati Uniti) e a Misano. Da questo punto di vista, si è evidenziato come la, visto il crash dell’asso nativo di Cervera, abbia seguito un percorso di sviluppo non adeguato. Una rivelazione che ha base di ...

