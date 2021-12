Morte David Rossi | procura apre nuova inchiesta | 61 foto e due video inediti della sera della morte

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sembra che stia per aprirsi un nuovo capitolo giuridico riguardante la misteriosadi, dirigente del Monte dei paschi di Siena precipitato da una finestrasedebanca, a Siena, il 6 marzo 2013. L’ipotesi chesi fosse suicidato non ha convinto numerose persone, nel corso di questi anni. Non ha convinto la famiglia, in primis (la moglie Antonella Tognazzi e la figlia di lei, Carolina Orlandi), ed a tratti anche procure e magistrati, che hanno aperto fascicoli, portato avanti indagini, acquisito dati.menzionati durante Non è l’Arena A distanza di 8 anni non ci si è ancora ...