Morena Di Rauso, la neomamma di Caserta che muore di Covid un mese dopo il parto: non era vaccinata (Di martedì 21 dicembre 2021) 29 anni appena compiuti, mamma di un mese, morta per le complicazioni del Covid-19. Morena Di Rauso, originaria di Sparanise ma residente a La Spezia, aveva partorito lo scorso 19 novembre all’ospedale di Sessa Aurunca. Il tampone fatto in quell’occasione ha dato un esito chiaro: positivo. Subito dopo il parto è stata trasferita all’ospedale di Maddaloni, in provincia di Caserta. Prima un ricovero ordinario, poi in terapia sub intensiva e poi ancora in terapia intensiva. Morena non era vaccinata. Non è chiaro perché avesse scelto di non fare il vaccino. In questi giorni un parente ha pubblicato e poi rimosso un posto su Facebook in cui accusa il ginecologo di averle sconsigliato il vaccino prima del ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) 29 anni appena compiuti, mamma di un, morta per le complicazioni del-19.Di, originaria di Sparanise ma residente a La Spezia, avevarito lo scorso 19 novembre all’ospedale di Sessa Aurunca. Il tampone fatto in quell’occasione ha dato un esito chiaro: positivo. Subitoilè stata trasferita all’ospedale di Maddaloni, in provincia di. Prima un ricovero ordinario, poi in terapia sub intensiva e poi ancora in terapia intensiva.non era. Non è chiaro perché avesse scelto di non fare il vaccino. In questi giorni un parente ha pubblicato e poi rimosso un posto su Facebook in cui accusa il ginecologo di averle sconsigliato il vaccino prima del ...

Advertising

GramsciAG : RT @Miti_Vigliero: La giovane mamma non vaccinata morta di Covid a 29 anni un mese dopo aver partorito Morena Di Rauso è morta al Covid Ho… - neXtquotidiano : RT @Miti_Vigliero: La giovane mamma non vaccinata morta di Covid a 29 anni un mese dopo aver partorito Morena Di Rauso è morta al Covid Ho… - elvise1657 : RT @Miti_Vigliero: La giovane mamma non vaccinata morta di Covid a 29 anni un mese dopo aver partorito Morena Di Rauso è morta al Covid Ho… - ascochita : RT @Miti_Vigliero: La giovane mamma non vaccinata morta di Covid a 29 anni un mese dopo aver partorito Morena Di Rauso è morta al Covid Ho… - Miti_Vigliero : La giovane mamma non vaccinata morta di Covid a 29 anni un mese dopo aver partorito Morena Di Rauso è morta al Cov… -