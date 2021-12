Monreale | il medico missionario Mallamaci | “250 mila bimbi al mese muoiono per fame Che sia un Natale di solidarietà vera”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nella splendida cornice del Palazzo Arcivescovile – Duomo di, Sua Eccellenza Monsignor Michele Pennisi – Arcivescovo died il Professore Nicolò Mannino – Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale hanno conferito al Dottore Vincenzoil prestigioso riconoscimento “Pantocrator d’Oro” per le attività svolte a favore dellae dell’amore per la vita. Vincenzo, cardiologo e chirurgo. Ha fondato e presiede l’Associazione Internazionale Onlus “E ti porto in Africa”. È coordinatore nazionale nelle aree Cultura e la Sanità del Parlamento della Legalità Internazionale. Citata Madre Teresa di Calcutta, nel suo discorso alla forbita platea ha riferito alcune delle sue esperienze più traumatiche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monreale medico

MonrealeLive

... non giustificata da ragioni- sanitarie, ma dalla volonta' di mantenere sedati i pazienti, ... Lorenzo Giacalone, 45 anni,operatore socio sanitario in servizio presso l'associazione ...... non giustificata da ragioni- sanitarie, ma dalla volontà degli operatori di mantenere ... Lorenzo Giacalone, 45 anni,(Pa) operatore socio sanitario in servizio presso l'associazione '...MONREALE, 20 dicembre – Avete mai solo provato a immaginare Dante ma nel dialetto siciliano? Ebbene, oggi pomeriggio proprio questo è stato l'intento cardine della manifestazione tenutasi nella ''Sala ...Monreale è entrata nel pieno del clima natalizio, soprattutto dopo l'inaugurazione del presepe artistico di Elisa Messina, esposto per la prima volta in Sicilia, cui fanno da sfondo le opere d'arte de ...