Moda sostenibile, intervista al fondatore WSO Paolo Bray (Di martedì 21 dicembre 2021) La Moda sostenibile è una grande conquista per il settore. E lo sa molto bene il Dottor Paolo Bray, fondatore nonché Direttore della WSO, ovvero World Sustainability Organization. Ecco la sua intervista che spiega, in modo eccellente, questa realtà. Paolo Bray-Pianetadonne Si tratta di una visione diversa del mondo fashion, più integrata e umana. Inoltre tiene conto anche dell'importanza ambientale, quanto la produzione e gli scarti degli abiti possano incidere sulla flora e fauna. Un tangibile esempio, di questo periodo, è l'annuncio dello stilista Armani, riportato dalla Lega Anti-Vivisezione che comunica l'eliminazione della lana d'angora dalle sue collezioni, a partire da FW 2022/2023, sostenendo così "la tutela del mondo naturale". Anche la WSO ...

