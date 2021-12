Ministero del Lavoro | arriva il social bonus | a chi spetta

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ildelha approvato il decreto attuativo per ungià previsto nel 2017 ma non reso operativo La crisi legata alla pandemia e la volontà di riprendere in fretta quanto perso nel 2020 spinge le istituzioni a riconoscere agevolazioni di carattere economico a varie categorie. Sia che siano, o crediti d’imposta, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - signorile00 : RT @GeMa7799: Putin convocherà domani il Consiglio di sicurezza della Federazione russa dopo l'incontro con i funzionari del ministero dell… - GaribaldiPaolo : RT @bildarte: LE CREPE DELLA VACCINAZIONE SI ALLARGANO : IL MINISTERO DELLA SALUTE FINLANDESE CONFERMA CHE I VACCINATI CONTAGIANO I NON VAC… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero del

L'incontro di ieri negli ufficidello Sviluppo economico tra il Consorzio Campania, che si dovrebbe occupareprogetto di reindustrializzazione, Invitalia e le varie aziende ...... leggasi 47.8 milioni, pari all'88.5 per centototale della popolazione vaccinabile over 12. In ... Bollettino coronavirusSalute 21 dicembre/ +30% di casi in una settimana BOLLETTINO ...Bando aperto per usufruire del credito di imposta del 50% per l'acquisto e il noleggio dei dispositivi di telemedicina destinato alle farmacie ...Fim, Fiom e Uilm chiedono al Consorzio coinvolto nella reindustrializzazione garanzie solide per i 300 lavoratori in Naspi ...