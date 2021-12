Milano in quarantena: salta la trasferta di Kaunas e la super sfida con la Virtus (Di martedì 21 dicembre 2021) Niente trasferta di Eurolega a Kaunas e salta il pure il derby d'Italia di Santo Stefano contro la Virtus. La Pallacanestro Olimpia comunica infatti che sei membri del Gruppo Squadra sono risultati ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) Nientedi Eurolega ail pure il derby d'Italia di Santo Stefano contro la. La Pallacanestro Olimpia comunica infatti che sei membri del Gruppo Squadra sono risultati ...

Advertising

AlanIlMagi : RT @SkySport: ULTIM'ORA #BASKET #MILANO, 6 POSITIVI AL COVID E SQUADRA IN QUARANTENA Rinviata la partita di #Eurolega con Zalgiris #Kaunas… - SkySport : ULTIM'ORA #BASKET #MILANO, 6 POSITIVI AL COVID E SQUADRA IN QUARANTENA Rinviata la partita di #Eurolega con Zalgiri… - OA_Sport : Basket: per l'Olimpia Milano salta anche il big match con la Virtus Bologna - sportal_it : Olimpia Milano shock: sei positivi, squadra in quarantena - BasketCity_net : -