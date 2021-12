Milano, i pm indagano sulle plusvalenze dell’Inter: acquisizioni delle Fiamme Gialle nella sede del club e in quella della Lega Calcio (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo Torino ecco Milano. Dopo la Juventus ecco l’Inter. La Procura del capoluogo lombardo ha aperto un’inchiesta sulle plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni 2017/19. Al momento l’indagine è a carico di ignoti e l’accusa ipotizzata parla di false comunicazioni sociali, come si evince da una nota stampa dei magistrati milanesi. Fatto sta che nell’ambito di questa attività investigativa, nella giornata di oggi i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito acquisizioni di documenti nelle sedi sia della società nerazzurra che della Lega Calcio di Serie A. Quello seguito dalla Procura di Milano è lo stesso canovaccio dei colleghi di Torino, che lo scorso 26 novembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo Torino ecco. Dopo la Juventus ecco l’Inter. La Procura del capoluogo lombardo ha aperto un’inchiestasocietà nerazzurra relative agli anni 2017/19. Al momento l’indagine è a carico di ignoti e l’accusa ipotizzata parla di false comunicazioni sociali, come si evince da una nota stampa dei magistrati milanesi. Fatto sta che nell’ambito di questa attività investigativa,giornata di oggi i militariGuardia di Finanza hanno eseguitodi documenti nelle sedi siasocietà nerazzurra chedi Serie A. Quello seguito dalla Procura diè lo stesso canovaccio dei colleghi di Torino, che lo scorso 26 novembre ...

