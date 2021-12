Milan | Pioli senza Ibrahimovic | Sovraccarico al ginocchio | salta l' Empoli

(Di martedì 21 dicembre 2021) 'Ascolto e leggo diverse cose, alcune corrette e altre che ci servono per provare a fare sempre meglio. Col Liverpool e l'Udinese la squadra non mi è piaciuta, col Napoli la risposta c'è stata'.

La sconfitta col Napoli ha lasciato l'amaro in bocca in casa, dove l'amarezza si è mischiata anche alla rabbia per l'episodio della rete annullata a ... match presentato da Stefanoin ...sarebbe come dirlo a, ilè una squadra che ha fatto numeri straordinari. Poi è chiaro che contro qualsiasi squadra ci sono prerogative che pensi di poter superare e punti l'accento su ...Reduce dalla sconfitta con il Napoli e con soli 8 punti conquistati nelle ultime 7 partite, il Milan prova a ripartire contro l'Empoli. "E' un avversario ...Le parole di Stefano Pioli in conferenza alla vigilia di Empoli-Milan: Leão torna a gennaio. Giroud? Interpretazione della regola non corretta.