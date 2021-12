Milan | Pioli | Empoli squadra forte Mancherà Ibra

(Di martedì 21 dicembre 2021)o, 21 dicembre 2021 " Dopo il ko contro il Napoli c'è grande voglia di riscatto in casa delche già domani sera alle 20.45 contro l'vuole ripartire per non perdere ulteriore terreno ...

... 21 dicembre 2021 " Dopo il ko contro il Napoli c'è grande voglia di riscatto in casa delche ... "Quando mancano i risultati si può essere meno sereni " ha spiegato mister Stefano" ma ...Ildidopo la sconfitta col Napoli vuole ripartire subito per tenere il passo Scudetto ...Milano, 21 dicembre 2021 – Dopo il ko contro il Napoli c’è grande voglia di riscatto in casa del Milan che già domani sera alle 20.45 contro l’ Empoli vuole ripartire per non perdere ulteriore terreno ...Mercoledì 22 dicembre al Castellani Pioli prova a rilanciarsi in ottica Scudetto dopo il ko interno contro il Napoli. Toscani in serie positiva ...