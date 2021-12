Milan-Napoli | l’Aia conferma | giusto annullare il gol di Kessie

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente delAlfredo Trentalange prova a chiudere definitivamente le polemiche per il gol giustamente annullato all’ivoriano in. “La regola del fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone, attualmente, è fuorigioco. Nel caso di Palomino c’è un contatto e si fa fatica a dire che non

... come la rinascita del, che è rimasto in vetta per praticamente diciannove partite. I partenopei nel turno infrasettimanale pre - Natale se la vedranno con lo Spezia. Ilinvece, che ...Gianluca Rocchi ha promosso l'arbitro Davide Massa dopo l'episodio controverso nel finale di. Il designatori degli arbitri di Serie A era presente al Meazza per assistere alla partita chiusa tra polemiche per il gol annullato a Kessie per il presunto fuorigioco di Giroud. A ...Tuttomercatoweb ha intervistato oggi il direttore sportivo del Venezia , Mattia Collauto. Il dirigente ha parlato anche della lotta scudetto. "Tutto deciso? Non credo, è un campionato che riserverà so ...Ha riscosso parecchia attenzione il post social di Aubameyang. Una foto a San Siro e “ci vediamo presto”. Tante le interpretazioni!