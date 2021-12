Milan-Napoli | il designatore Rocchi a San Siro elogia Massa | “Impeccabile”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Gianlucaha promosso l’arbitro Davidedopo l’episodio controverso nel finale di. Il designatori degli arbitri di Serie A era presente al Meazza per assistere alla partita chiusa tra polemiche per il gol annullato a Kessie per il presunto fuorigioco di Giroud. A questo proposito,avrebbe definito “” l’arbitraggio del fischietto ligure, stando a una ricostruzione della Gazzetta dello Sport. SportFace.

Il macedone è il pupillo di Spalletti che ha fatto il nuovo Hamsik Eljif Elmas è l'uomo che ha deciso il big match di San Siro contro ilrilanciando ilal secondo posto in classifica. Il ......25 Villarreal - Alaves 1 a 1,42 Monaco - Rennes X a 3,50 (mercoledì) Con 5 euro se ne vincono 299,46 Ecco invece le scelte di Francesco per il mercoledì: Empoli -2 a 1,75- Spezia 1h a ...Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale di You Tube, ha analizzato la gara del Milan contro il Napoli. Ecco la sua analisi completa Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale di You Tube, ...Gianluca Rocchi ha promosso l’arbitro Davide Massa dopo l’episodio controverso nel finale di Milan-Napoli. Il designatori degli arbitri di Serie A era presente al Meazza per assistere alla partita chi ...