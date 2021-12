Milan, il sostituto di Kjaer potrebbe arrivare dalla Premier! (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un colpo a costi contenuti ma dal sicuro affidamento per sostituire Simon Kjaer. Il nuovo nome sarebbe proprio un compagno di nazionale del centrale danese. Andreas Christensen, Milan mercato Il Milan infatti nelle ultime ore ha virato con forza su Andreas Christensen, centrale del Chelsea in scadenza di contratto nel 2022. Il Milan tenterà l’assalto già a gennaio, ma non è da escludere la possibilità di prenderlo a zero a giugno. Il calciatore ha aperto al club rossonero, le prossime settimane saranno decisive. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilcontinua a sondare il mercato alla ricerca di un colpo a costi contenuti ma dal sicuro affidamento per sostituire Simon. Il nuovo nome sarebbe proprio un compagno di nazionale del centrale danese. Andreas Christensen,mercato Ilinfatti nelle ultime ore ha virato con forza su Andreas Christensen, centrale del Chelsea in scadenza di contratto nel 2022. Iltenterà l’assalto già a gennaio, ma non è da escludere la possibilità di prenderlo a zero a giugno. Il calciatore ha aperto al club rossonero, le prossime settimane saranno decisive.

Advertising

AlbertMotta82 : @lamelasulweb @NandoPiscopo1 @milan_risorto @AnStorti @kimonsjaer24 @Zoroback_023 @letMoncadacook @TrumanTerrence P… - EriErvinsadiku : RT @aletp4: Possiamo dirlo o no che #Diaz non può circolare in serie A … Io suo ruolo deve essere di buon sostituto, non da 10 del #milan… - PaliilaP : RT @DucaAndrea85: Era una riserva. Il titolare, ovvero HAKAN CALHANOGLU, se ne va nella prima squadra di Milano a ZERO. Il milan cerca un… - francerau : Ultima cosa. In estate il Milan dovrebbe finalmente pensare a un sostituto di Pioli. - felice_119 : @elliott_il @milan_corner Diaz sta ancora male post Covid, il problema è non avere in rosa un suo sostituto, se non… -