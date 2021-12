Milan e Inter hanno scelto il nuovo stadio: sarà «la Cattedrale» di Populous (Di martedì 21 dicembre 2021) Altro passo in avanti per la costruzione del nuovo San Siro. Il progetto è quello disegnato dallo studio americano Populous, ispirata al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele II. Il nuovo stadio a partire dal 2027 ospiterà le partite casalinghe di Inter e Milan. Già da mesi il progetto Populous sembrava in vantaggio rispetto agli Anelli di Milano di Manica-Sportium, ma adesso c’è la conferma, con il via libera delle due società. Il progetto di Populous, già soprannominato «la Cattedrale», prevede un impianto tra i 60 e i 65.000 posti a sedere. L’area circostante sarà Interamente pedonale, con circa 110 mila metri quadri di aree verdi, il 40 per cento del totale. I parcheggi, che ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Altro passo in avanti per la costruzione delSan Siro. Il progetto è quello disegnato dallo studio americano, ispirata al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele II. Ila partire dal 2027 ospiterà le partite casalinghe di. Già da mesi il progettosembrava in vantaggio rispetto agli Anelli dio di Manica-Sportium, ma adesso c’è la conferma, con il via libera delle due società. Il progetto di, già soprannominato «la», prevede un impianto tra i 60 e i 65.000 posti a sedere. L’area circostanteamente pedonale, con circa 110 mila metri quadri di aree verdi, il 40 per cento del totale. I parcheggi, che ...

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - AntoVitiello : #Milan e Inter sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come “la Cattedrale”,… - edavid57edavid : RT @repubblica: Il nuovo San Siro sarà una Cattedrale: Inter e Milan scelgono il progetto di Populous ispirato al Duomo e alla Galleria [di… - SirAlexRP : RT @acmilan: Official Statement: A new stadium for Milano ?? -