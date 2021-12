Milan, De Grandis: “Attaccante a gennaio? Si rischia sovraffollamento” (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo il noto opinionista Stefano De Grandis al Milan non serve un altro Attaccante in rosa. Leao e Rebic sono fondamentali Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo il noto opinionista Stefano Dealnon serve un altroin rosa. Leao e Rebic sono fondamentali

Advertising

sportli26181512 : De Grandis: 'Leao e Rebic sono fondamentali per il Milan': Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandi… - gilnar76 : De Grandis: «Pioli o Spalletti? Ecco come la penso» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #DeGrandis dice la sua su #Pioli e #Spalletti - sportli26181512 : De Grandis: 'Se si perdono giocatori come Rebic e Leao, il peso specifico è più alto': Intervenuto ai microfoni di… -