Mihajlovic: 'Gli altri puniscono i nostri errori. Facciamolo anche noi' (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo tre sconfitte di fila, il Bologna affronta il Sassuolo che viene da sei risultati utili consecutivi: derby emiliano che in fatto di classifica è alla pari, a quota 24 punti. "Un filo rosso che ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo tre sconfitte di fila, il Bologna affronta il Sassuolo che viene da sei risultati utili consecutivi: derby emiliano che in fatto di classifica è alla pari, a quota 24 punti. "Un filo rosso che ...

