Mihajlovic a Medel: “Quante volte ci siamo presi a pugni?” | VIDEO (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il simpatico siparietto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Bologna tra Sinisa Mihajlovic e Gary Medel Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il simpatico siparietto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Bologna tra Sinisae Gary

Advertising

billi_danilo : RT @BfcOfficialPage: ?? | CONFERENZA Le parole di #Mihajlovic e #Medel alla vigilia di #SassuoloBologna ?? - phncx69 : RT @GoalItalia: Il siparietto Medel-Mihajlovic in conferenza stampa: 'Quante volte ci siamo presi a cazzotti?' ?? - FrustalupiMario : RT @GoalItalia: Il siparietto Medel-Mihajlovic in conferenza stampa: 'Quante volte ci siamo presi a cazzotti?' ?? - Ailand1992 : RT @GoalItalia: Il siparietto Medel-Mihajlovic in conferenza stampa: 'Quante volte ci siamo presi a cazzotti?' ?? - GoalItalia : Il siparietto Medel-Mihajlovic in conferenza stampa: 'Quante volte ci siamo presi a cazzotti?' ?? -