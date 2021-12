Mick Schumacher, danni da incidenti per circa 4 milioni di euro (Di martedì 21 dicembre 2021) Mick Schumacher si presenta primo in una speciale classifica di Formula 1. Il pilota tedesco è infatti capolista tra i piloti che hanno procurato spese economiche maggiori in seguito agli incidenti in corsa. Secondo quanto raccolto da Sky Deutschland, il pilota della Haas è stato autore di diversi danni, costati non poco alla casa statunitense. Si parla di 4.212.500 euro, con la stessa Haas che ha lamentato in diverse occasioni queste problematiche. Schumacher, ingaggiato nel 2020 dopo il successo in Formula 2, quest’anno ha raggiunto il diciannovesimo posto in classifica. Guadagna però la prima posizione da podio in questa particolare graduatoria. Mick Schumacher e i “danni” in pista Sky Deutschland ha stilato una lista dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)si presenta primo in una speciale classifica di Formula 1. Il pilota tedesco è infatti capolista tra i piloti che hanno procurato spese economiche maggiori in seguito agliin corsa. Secondo quanto raccolto da Sky Deutschland, il pilota della Haas è stato autore di diversi, costati non poco alla casa statunitense. Si parla di 4.212.500, con la stessa Haas che ha lamentato in diverse occasioni queste problematiche., ingaggiato nel 2020 dopo il successo in Formula 2, quest’anno ha raggiunto il diciannovesimo posto in classifica. Guadagna però la prima posizione da podio in questa particolare graduatoria.e i “” in pista Sky Deutschland ha stilato una lista dei ...

