«Mi ha confessato di avere ucciso Diabolik»: nelle carte dell’inchiesta le testimonianze e le foto che inguaiano il killer (Di martedì 21 dicembre 2021) Raul Esteban Calderon è il principale indagato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, narcotrafficante e capo ultrà della Lazio. Nell’ordinanza per il fermo emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura, emergono numerosi dettagli che aggravano la posizione del 50enne di origine argentina. Il giudice parla di «gravi indizi di colpevolezza», e, in merito alle modalità dell’omicidio, descrive una «particolare perizia nell’uso delle armi», una «grande capacità di organizzazione» e l’«inserimento in un contesto criminale di altissimo livello». Il fermo di Calderon è motivato da tre elementi fondamentali: le riprese dell’omicidio, le intercettazioni telefoniche e le testimonianze di alcune persone a lui vicine. Da alcune registrazioni ambientali, inoltre, sembrerebbe che Calderon si stesse organizzando per «futuri fatti di sangue». ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Raul Esteban Calderon è il principale indagato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto, narcotrafficante e capo ultrà della Lazio. Nell’ordinanza per il fermo emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura, emergono numerosi dettagli che aggravano la posizione del 50enne di origine argentina. Il giudice parla di «gravi indizi di colpevolezza», e, in merito alle modalità dell’omicidio, descrive una «particolare perizia nell’uso delle armi», una «grande capacità di organizzazione» e l’«inserimento in un contesto criminale di altissimo livello». Il fermo di Calderon è motivato da tre elementi fondamentali: le riprese dell’omicidio, le intercettazioni telefoniche e ledi alcune persone a lui vicine. Da alcune registrazioni ambientali, inoltre, sembrerebbe che Calderon si stesse organizzando per «futuri fatti di sangue». ...

Advertising

alessiaaall : In confessionale avranno sicuramente interrogato Sophie promettendole di non dire nulla e lei ha confessato di aver… - erika_aln : Ho parlato con una ragazza che mi ha confessato di non avere la minima sensibilità per la musica: non le provoca se… - got91devotion : – il 14/12/2021 è il giorno in cui ho confessato tutto al mio ragazzo, in cui mi ha stretto in abbraccio e mi ha de… - Sergio42312265 : @trastare Involontariamente ha anche confessato di avere fatto foto o video dei presenti nel bar. Un pezzo di ?? con… - Valentazzina : @BITCHYFit Ma perché? Che hanno fatto di grave? Hanno confessato subito! Ci deve rimanere male per avere opinionisti così cafoni e ignoranti -